В Европарламенте поддержали Украину в конфликте с Газпромом

Решение российского ПАО "Гапром" прекратить поставки газа в Украину и намерение разорвать контракт с НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает, что РФ использует поставки газа как инструмент политического давления на Украину и угрожает энергетической безопасности Евросоюза.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера, сопредседателя парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС Дариуша Росати и постоянного докладчика по Украине Михаэля Галера, сообщает Центр журналистских расследований.

"Мы глубоко обеспокоены решением "Газпрома" от 1 марта 2018 года прекратить поставки уже оплаченного газа в Украину, а также дальнейшим намерением "Газпрома" расторгнуть контракт с "Нафтогазом". Это является очередным подтверждением использования поставок газа как политического инструмента давления со стороны РФ, что может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность ЕС", - отметили в Европарламенте.

Авторы заявления приветствовали готовность Еврокомиссии выступить посредником в газовом споре и призвали все стороны как можно скорее договориться о начале трехсторонних консультаций в формате ЕС-Украина-РФ с целью урегулирования напряженной ситуации.

"Последние события подтвердили еще большую важность совершенствования энергетической безопасности ЕС и немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, и избавления от нее в среднесрочной перспективе", - заявили в Европарламенте.

Как сообщалось, 1 марта НАК "Нафтогаз Украины" выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома. По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Украина официально предупредила Евросоюз о том, что Россия не выполняет свои договорных обязательств по транзиту газа, а также отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража.

1 марта ПАО "Укртрансгаз" сообщил, что российский "Газпром" с начала 2018 года ни разу не обеспечил давление на входе в ГТС Украины, которое соответствовало хотя бы минимальным условиям транзитного контракта.

Также "Газпром" вернул "Нафтогазу Украины" авансовый платеж, уплаченный украинской стороной в рамках выполнения решения арбитража, и отказался поставлять газ по предоплате. В Киеве заявили, что считают это отказом выполнять арбитражное решение.

3 марта "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Германия обеспокоена решением российского ПАО "Газпром" разорвать контракт на поставку газа с НАК "Нафтогаз Украины" и призвала стороны к урегулированию спора.

Центр журналистских расследованийhttps://investigator.org.ua/news-2/206376/