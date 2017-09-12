В Европарламенте предлагают отменить для Украины плату за роуминг

Такое предложение содержится в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по программе Восточное партнерство.

В Европейском парламенте предложили отменить плату за роуминг в мобильной связи между ЕС и Украиной, Молдовой и Грузией, создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции против России.

Как передает Радио Свобода, такие меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС Восточное партнерство содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе.

Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель Восточного партнерства-плюс, которая предусматривала бы, в частности, введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности.

В документе отмечается, что такая модель "плюс" может быть предложена и трем другим участницам Восточного партнерства - Армении, Беларуси и Азербайджану, "когда они будут готовы для таких расширенных возможностей".

Трастовый фонд для Украины должен сосредоточиться на частных и государственных инвестициях, в частности в социальную и экономическую инфраструктуру, а также на тех, которые имеют целью усилить способность Украины осваивать инвестиции.

В документе также говорится о поддержке восстановления полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье.

Проект планируется рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в 14 сентября. Документ может быть изменен.

Ранее сообщалось о том, что украинский роуминг на территории ЕС станет дешевле.

Liga.net Бизнес



Bigmir)net Новости

http://news.bigmir.net