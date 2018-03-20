В феврале субсидии уменьшились на 36%

Украинцы в прошлом месяце получили на 36% меньше субсидий по сравнению с тем же месяцем прошлого года

Об этом свидетельствуют данные Госстатат

"Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 36% и составил 1005,2 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе - феврале 2018 назначены субсидии 322,4 тыс. домохозяйствам. По сравнению с соответствующим периодом 2017 их количество уменьшилось в 3,3 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйств, в январе - феврале 2018 составляла 352,1 млн грн, за соответствующий период прошлого года - 1,636 млрд грн.

В январе - феврале 2018 52,7 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось в 1,6 раза.

За январь - февраль 2018 сумма назначенных субсидий составила 163,5 млн грн, в соответствующем периоде 2017 - 70,1 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале этого года увеличился по сравнению с февралем 2017 года на 44,5% и составил 3203,7 грн.

В январе - феврале 2018 сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составляла 281,9 млн грн, за соответствующий период 2017 - 225,8 млн грн.

Напомним, в конце февраля министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что Кабинет министров сейчас работает над изменениями правил начисления субсидий для населения