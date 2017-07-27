В Фонде госимущества сомневаются в приватизации ОПЗ и "Центрэнерго" в 2017 году

"Одесский припортовый завод" может быть приватизирован в конце 2017 г. - начале 2018 г., компания "Центрэнерго" - в середине 2018 г. Об этом заявил заместитель председателя Фонда госимущества Украины Юрий Никитин, сообщает ФГИУ на странице в Facebook.

По словам Никитина, ОПЗ и "Центрэнерго" требуют еще немало времени на подготовку к приватизации, включая привлечение советников.

В то же время, как рассказал Никитин, продажа блокирующих пакетов акций облэнерго содержит гораздо больше плюсов для государства.

"Они в соответствии с решениями правительства уже не стратегические. Государство не имеет ни надлежащего корпоративного контроля, обладая этими пакетами, ни дивидендов. На минуточку, суммарная начальная стоимость этих пакетов - 4,1 млрд грн. Таких дивидендов государство никогда не дождется, тем более не имея средств на миллиардные инвестирования в модернизацию, необходимые этим компаниям, как воздух", - заявил Никитин.

Он напомнил, что эти предприятия уже более десяти лет находятся в статусе приватизированных.

"В то же время, продав эти пакеты, государство контроль за их деятельностью сохраняет. Потому что есть НКРЭКУ - регулятор рынка энергетики, который, собственно, и регулирует эту деятельность, независимо от формы собственности".

По словам замглавы ФГИУ, сразу же после объявления торгов в понедельник, 24 июля, в Фонд стали обращаться портфельные инвесторы с вопросами по покупке этих акций. Условия достаточно просты: продажа на открытых торгах фондовой биржи, без обязательств, без ограничений (кроме компаний, связанных со страной-агрессором).

"Конечно, интерес инвесторов подогревает еще и долгожданный RAB-тариф (стимулирующий тариф для инвестора, - ред.), который даст им понимание, каким образом и в какие сроки они смогут вернуть свои инвестиции. По нашей информации, НКРЭКУ до конца августа может утвердить всю необходимую нормативную базу для начала введения этого тарифа", - добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что ООО "Инвестиционный капитал Украины" по поручению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 10 июля на открытых торгах "Украинской биржи" повторно выставит на продажу пакеты акций "Укрнафты" и "Центрэнерго" по сниженной на 10% цене, которые учитываются на балансе банка "Форум".

Независимый аудитор Ernst&Young(EY, польское подразделение) выиграл конкурс по выбору советника для приватизации ПАО "Центрэнерго".

Фонд государственного имущества объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета акций ПАО "Одесский припортовый завод".