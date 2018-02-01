В «Газпроме» назвали «ключевым» решение Германии по Nord Stream 2

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что получение Nord Stream 2 одного из разрешений, необходимых для прокладки газопровода в юрисдикции Германии, «открывает возможность для строительства» важнейшего участка.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде»,— подчеркнул господин Миллер (цитата по «РИА Новости»).

Также выдачу разрешения прокомментировал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. «Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало»,— написал господин Коболев в Facebook.

Ранее горное ведомство Штральзунда выдало проектной компании разрешение на строительство участка в 55 км по территории Германии и в ее территориальных водах. Разрешение на строительство в экономической зоне Германии в Балтийском море Nord Stream 2 ожидает получить в первом квартале.