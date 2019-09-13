В ГБР объяснили причину обысков в банке Порошенко

Государственное бюро расследований прокомментировало обыски в офисе Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко.

О причине обысков Украинской правде рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, подтвердив их проведения.

"Действительно, следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузница на Рыбацком".