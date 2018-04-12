В Генпрокуратуре прокомментировали обыски в главном офисе "Укрзализныци"

Генпрокуратура совместно с сотрудниками Службы безопасности проводят обыск в помещении "Укрзализныци" в связи с расследованием в уголовном производстве по фактам завладения деньгами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, сообщает пресс-служба ГПУ.

В уголовном производстве сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе трем лицам руководящего состава департаментов "Укрзализныци", четырем руководителям аффилированных предприятий, семерым должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней.

Установлено, что руководители ЗАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" (ДТРЗ) по предварительному сговору с руководством региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога", при участии руководства "Укрзализныци", с привлечением фиктивных предприятий, составили и издали ряд ложных документов о якобы проведении ремонтов дизельных двигателей.

В ГПУ отмечают, что чиновники выдали документы зная о том, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей на заводе не проводилось. Однако эти документы стали основанием для перечисления более 70 млн гривень со счетов "Укрзализныци" на счета ДТРЗ, в дальнейшем перечисленных фиктивным предприятиям.

Бывшие руководители ДТРЗ, которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварные, отметили в прокуратуре.

Отмечается, что подписание договоров о ремонте прошло без письменного разрешения со стороны УЗ. Также было установлено, что указанные ремонтные работы преимущественно выполнялись на территориях депо, где эксплуатируются дизель-поезда.

Во время обыска планируется изъять оригиналы противоправных решений УЗ, материалы по согласованию изменений в финансовые планы региональных филиалов и документы о движении денежных средств.

В ГПУ отметили, что несмотря на заявления чиновников "Укрзализныци" о заинтересованности в искоренении правонарушений в работе компании, не предоставляются в полном объеме запрашиваемые документы, а также препятствуют проведению проверок на ДТРЗ, несмотря на решение суда.