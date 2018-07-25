В Германии началась укладка первых труб "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода Северный поток-2, по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию.

Как сообщает DW, судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании.

Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30- километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе планируется начать работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода Северный поток-2, против которого резко возражают Украина, страны Балтии, Польша и США, планируется завершить к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что экологическому объединению Nabu не удалось добиться в Федеральном конституционном суде Германии отмены работ по сооружению газопровода Северный поток-2.

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Северного потока-2.