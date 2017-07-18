В Германии начались слушания по строительству "Северного потока-2"

В Германии в понедельник, 17 июля, начались слушания по строительству газопровода Северный поток-2, которые станут частью получения разрешительной лицензии на реализацию проекта. Об этом сообщает Ostsee- Zeitung.

"В течение пяти дней объединения, учреждения, отраслевые ведомства и заинтересованные граждане могут представить свои аргументы и опасения в устной форме", - отмечает издание.

Сообщается, что в адрес Горного управления в Штральзунде и Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии поступило более 200 заявлений. Слушания не являются публичными.

Напомним, Всемирный фон дикой природы (WWF) выступают против выдачи разрешения на строительство, поскольку, как сообщают экологи, при строительстве лишь в экономической зоне Германии будет выделено 239 тонн фосфора. Защитники природы также требуют улучшения компенсаций за планируемый ущерб окружающей среде.

Также отмечается, что несогласны со строительством "Северного потока-2" и фермеры с отсрова Рюген, которые окажутся в эпицентре строительства. Между тем, начать строительство второй очереди газопровода длиной 1200 километров, планируется в 2018 году. Ориентировочная стоимость составляет 9,5 млрд евро.

По материалам NewsOne, ЛІГАБізнесІнформ