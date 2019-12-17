В Госгеокадастре заявили о готовности к запуску рынка земли в Украине

Государственный земельный кадастр полностью готов к запуску рынка земли.

Об этом заявил на пресс-конференции глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык.

"У нас сегодня кадастр имеет наполненность 73%. Небольшая ремарка - только половина стран-членов Европейской экономической комиссии ООН (входят 56 государств, в том числе Украина - УНИАН) имеют наполненность кадастра более 80%. Я могу сказать, что кадастр полностью готов к запуску рынка земли", - отметил он.

По словам главы Госгеокадастра, в текущем году проведена инвентаризация 1 миллион гектар государственных сельскохозяйственных земель, остальные же земли появятся в кадастре до 1 августа 2020 года.

Также он сообщил, что Госгеокадастр лишится некоторых полномочий.

"Госгеокадастр будет лишен несвойственных ему функций - распоряжение землями. Наша принципиальная позиция - ими должны распоряжаться в громадах, а не из Киева", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада одобрила законопроект о пересмотре полномочий Госгеокадастра.

Депутаты предлагают отказаться от центрального органа по реализации государственной политики в сфере земельных отношений и заменить его органом по реализации кадастровой деятельности и геопространственных данных.