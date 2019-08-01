В Госказне заявили о рекордном остатке средств

В июле текущего года остаток средств на Едином казначейском счете возрос в 3,8 раза и составил 48,968 миллиарда гривен по состоянию на 1 августа. Об этом сообщили в Государственной казначейской службе.

Согласно обнародованным данным, минимальный остаток средств на Едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен по состоянию на 1 марта, а максимальный - 48,968 млрд гривен - на 1 августа.

Стоит отметить, что в прошлом году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен. А в 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по итогам июня задолженность по выплате зарплат в Украине возросла на 5,1% по сравнению с маем и составила 2,857 миллиарда гривен.