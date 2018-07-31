В Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессии в Украине

В Украине на данный момент наиболее востребованными являются 11 профессий

Об этом заявил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает "ДС" со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, рынок труда нуждается в слесарях, электросварщиках, токарях, пекарях, водителях, продавцах, поварах, официантах, медсестрах, трактористах и работниках по обслуживанию сельскохозяйственной техники.

В Государственной службе труда сегодня состоит 304 тыс. человек. По словам Ярошенко, из них с высшим образованием 47%, а в городах Киев, Одесса, Харьков, Сумы и Львов в центрах занятости с высшим образованием от 85% до 90% безработных.

"Мы за полгода смогли переучить, переквалифицировать, повысить квалификацию 88 тыс. безработных", - добавил Ярошенко.

По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2018 года снизился до 9,7%.