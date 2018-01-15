В ГПУ не исключают, что оффшорные фирмы могут отсудить конфискованные "деньги Януковича"

Оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Такое мнение высказал руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает Радио Свобода.

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, - действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд к ним прислушается", - сказал прокурор.

В то же время, как отметил Горбатюк, об открытии каких-то производств относительно обнародования медиакомпанией Al Jazeera якобы текста засекреченного приговора Краматорского суда о спецконфискации средств окружение экс-президента ему ничего не известно. Как пояснил руководитель департамента спецрасследований ГПУ, прокуратура потеряла возможность начинать производство после создания Государственного бюро расследований, поэтому этим делом может заниматься Нацполиция или Служба безопасности Украины.

Более того, отметил Горбатюк, официального подтверждения того, что обнародованный документ действительно является приговором Краматорского суда, пока нет.

Как сообщалось, ранее Al Jazeera обнародовала документ на 95 страниц, который, в частности, содержит якобы решение Краматорского районного суда, по которому было конфисковано 1,5 млрд долл., принадлежавших бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению.

В то же время антикоррупционная организация Transparency International Украина призывает в законном порядке опубликовать этот приговор, поскольку подлинность опубликованного текста пока точно не подтверждена.

В апреле 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что суд в Краматорске Донецкой области принял решение о конфискации средств Януковича и его окружения. Это решение до сих пор официально не обнародовали.

Государственное предприятие "Информационные судебные системы", которое обязано обнародовать судебное решение в реестре, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что признала это решение государственной тайной и не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность опубликованных журналистами документов.