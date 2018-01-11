В ГПУ прокомментировали подлинность документа Al Jazeera о спецконфискации "денег Януковича"

Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации $ 1,5 млрд преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, обнародованного телеканалом Al Jazeera. В то же время в ведомстве отметили, что решения суда было засекречено для обеспечения защиты участников процесса.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в результате расследования Al Jazeera. Обращу ваше внимание на то, что указанный документ не имеет ни подписей, ни печатей", - сказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, подлинность документа будет подтверждена через время, после проведения соответствующего анализа компетентными органами.

Также Енин добавил, что текст решения суда о спецконфискации $ 1,5 млрд окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича был засекречен по причине продолжающихся следственных действий и для обеспечения защиты участников процесса.

"Отнюдь не для того, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или каких-то отдельных коммерческих структур... Мы мотивировали свое решение тем, что по абсолютному большинству указанных компаний на сегодняшний день продолжаются активные следственные действия, в том числе, в международной юрисдикции при помощи каналов международной правовой помощи", - отметил он.

По словам Енина, цель правоохранительных органов и всего общества является оперативное и объективное расследование преступления и привлечение к ответственности "топовых архитекторов указанных схем. Он указал, что обнародование решения не способствует достижению этой цели.

Кроме того, замгенпрокурора подчеркнул, что еще одной причиной засекречивания решения суда является защита участников уголовного процесса.

"Заказать убийство в этой стране стоит всего-навсего несколько тысяч долларов, и представьте себе те риски, которые берет на себя тот или иной свидетель, тот или иной человек, который сотрудничает со следствием", - пояснил замгенпрокурора.

"Что касается решения суда. Мы убеждены в том, что оно является абсолютно законным. Не могу сейчас раскрывать все детали, хочу лишь отметить, что это решение является далеко не единственным, которое позволило нам конфисковать указанные средства. Этому решению предшествовали около 30 приговоров относительно других участников преступной группы", - подчеркнул Енин.

Также он обратил внимание на то, что решение Краматорского районного суда является в определенной мере беспрецедентным в плане практики борьбы с фиктивным предпринимательством.

"Это не только вопрос тех, кто сегодня за 400-500 долларов... соглашается ставить подпись, не смотря документы, которые он подписывает, это (важно - ИФ) для тех, кто на сегодняшний день пользуется этими услугами, кто думает, что заплатив определенную сумму, он не ставит под риск функционирование своего бизнеса, который он считает законным", - сказал замгенпрокурора.

По его словам, в этом судебном процессе у стороны обвинения была очень сильная позиция и в ГПУ готовы к любым судам, как в Украине, так и за пределами государства.

Напомним, 10 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование о хищении экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением 1,5 млрд долларов, к которым в 2016 году была применена процедура спецконфискации.

Согласно материалам расследования, порседником в покупке облигаций офшорными компаниями в 2012-2014 годах выступала фирма Investment Capital Ukraine (ICU), которую в том время возглавляла Валерия Гонтарева, впоследствии возглавившая Национальный банк Украины.

Кроме того, журналисты выяснили, что беглый народный депутат Александр Онищенко и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ, компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов Януковича.

Позже катарский телеканал обнародовал засекреченный Генеральной прокуратурой Украины приговор Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации так называемых "денег Януковича". В 94-страничном документе, который оказался в распоряжении редакции Al Jazeera, описана противозаконная деятельность преступной организации экс-президента Виктора Януковича, частью которой, по версии следствия, является компания Сергея Курченко "ВЕТЭК". П

о материалам: Интерфакс-Украина