В Грузии арестован чиновник времен Януковича

В среду, 29 марта, в Грузии вынесли решение об аресте сроком на 90 дней для бывшего заместителя министра топлива и энергетики времен экс-президента Виктора Януковича Игоря Кирюшина. Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на персональной странице в Facebook.

"ГСУ ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении замминистра ТЭК времен Януковича - господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича Виктора Федоровича имуществом, принадлежащего ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", на общую сумму более 2 миллиарда гривен. 25.03 господин Кирюшин был задержан на территории Грузии. Сегодня грузинская Фемида приняла решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину", - написал Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Апелляционный суд города Киева принял решение, что дело относительно государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд города.