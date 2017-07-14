В "Гулливере" обнаружили секретный офис с документацией Клименко, - Матиос

Правоохранители обнаружили секретный офис с документацией компаний бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве. Об этом на брифинге сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передают Українські Новини.

"Для недопущения уничтожения тайного офиса банка Unison, где сейчас установлено громадное количество документов, громадное количество серверного оборудования, которое обслуживало всю медиа-империю и предприятия Клименко, был задействован спецназ КОРД", - сообщил он.

Обыски также проходят у адвокатов экс-министра.

В пятницу удалось пресечь выезд основных фигурантов дела в аннексированный Россией Крым.

По словам замгенпрокурора, правоохранители уже начали изучать информацию с серверов, изъятых в секретном офисе.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу правоохранители проводят обыски в бизнес-центре "Гулливер" в Киеве.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят 183 обыска по делу против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Матиос утверждает, что из-за обысков работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон" не прекратилась.