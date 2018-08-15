В I полугодии зарплаты выросли на 12%, пенсии - на 36%

Среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8 377 грн.

В I полугодии реальные зарплаты украинцев выросли на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

"Индекс реальной заработной платы за январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 113%", - говорится в сообщении.

При этом, среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8 377 грн, что на 26,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Самые низкие зарплаты в этот период получали работники почтовой и курьерской отрасли - 4 901 грн (58,5% к среднему уровню по экономике), а самые высокие - работники авиационного транспорта - 32 826 грн (391,9%).

По регионам, наболее низкие зарплаты за этот период фиксировались в Черновицкой области - 6 518 грн (77,8% к среднему уровню по экономике), самые высокие - в Донецкой области - 9273 грн (110,7%). В г. Киев ее размер составлял 12 857 грн (153,5%).

По состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия украинца выросла почти на 36% по сравнению с ее размером по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

По данным Пенсионного фонда Украины средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 составил 2 562,4 грн, что на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 01.01.2018 и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение ближайших трех лет (2019- 2021 годов) рост зарплат в Украине с учетом инфляции составит 6,4%. Премьер- министр Владимир Гройсман также сообщил, что до конца 2018 года средняя зарплата в Украине cоставит 10 тысяч гривень.