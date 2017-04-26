В ИК Dragon Capital проходят обыски, изымается техника - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительственному уполномоченному выяснить причину обысков, которые проводит Служба безопасности Украины в инвестиционной компании Dragon Capital. Об этом премьер-министр сообщил в ходе заседания правительства

"Мне сейчас написали информацию о том, что сейчас происходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital. Вот как на это реагировать? Изымают технику и так далее", - сказал премьер.

"Значит я поручаю правительственному уполномоченному сейчас связаться с Dragon Capital, выяснить, что там происходит. Я не имею права вмешиваться в работу Службы безопасности Украины, но считаю, что там должно происходить все адекватно, без любой парализации работы инвестиционного фонда", - добавил он.