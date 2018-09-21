В Италии против авиакомпании Ryanair начали расследование

В Италии считают, что новая политика Ryanair может стать недобросовестной коммерческой практикой

Антимонопольное управление Италии открыло расследование против авиакомпании Ryanair. Причиной этому стало решение лоуостера брать плату с пассажиров за возможность взять ручную кладь на борт самолета, передает BBC.

По мнению итальянских чиновников, ручная кладь является "важным элементом транспорта" и должна быть включены в цену билета.

С ноября текущего года пассажирам Ryanair будет разрешено взять небольшую личную сумку на борт самолета, если она помещается под сиденьем впереди. Но пассажирам придется заплатить 9 евро, чтобы взять на борт сумку весом 10 кг.

В свою очередь в Италии считают, что новая политика ирландской авиакомпании может стать недобросовестной коммерческой практикой, поскольку она искажает конечную цену билета и не позволяет точно сравнить с другими авиакомпаниями. Между тем в самой авиакомпании объясняют данное нововведение не намерением получить дополнительный доход, а улучшить пунктуальность и уменьшить задержки во время посадки в самолет.

Однако, согласно данным американской консалтинговой компании, от дополнительных платных услуг авиакомпания Ryanair получила около 2 млрд. евро.