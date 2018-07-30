В июне средняя зарплата увеличилась до 9,1 тыс. гривен

В июне средняя заработная плата увеличилась по сравнению с маем на 4,8%, или на 416 гривен до 9 141 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 13 553 гривны/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черниговской области, где средняя зарплата составила 7 341 гривну/месяц.

Отметим, в мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 2,9%, или на 245 гривен до 8 725 гривен в месяц.

По материалам Украинские Новости

