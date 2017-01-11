В Кабмине будут отслеживать процесс выплаты зарплат

В Кабинете министров будут отслеживать, как гражданам начисляют заработную плату.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 11 января, передает Украинская правда.

"Инициатива о повышении заработной платы (с 1 января - ред.) была абсолютно осознанной. И я добьюсь, что каждый работодатель будет надлежащим образом оценивать работу нанимаемого работника. Ничего, если владелец бизнеса немножко меньше заработает денег, а его работники будут получать значительно больше", - заявил он.

По словам Гройсмана, он дал поручение профильному вице-премьер-министру Павлу Розенко, и тот "уже предметно этим вопросом занимается"

"Созданы группы, которые будут четко мониторить ситуацию: как людям начисляется заработная плата, как она платится", - заявил премьер.

"В ближайшее время мы создадим коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается заработная плата или занижается, или скрывается. И мы будем очень четко реагировать, потому что в областях и городах будут созданы специальные рабочие группы, которые за первый период времени будут отслеживать и помогать восстанавливать справедливость на местах", - сказал он.

"Еженедельно я прошу и меня информировать по конкретным цифрам, и я буду информировать страну, что, где, как происходит с выплатой зарплат", - отметил Гройсман.

По его мнению, у людей, которые считают, что повысить вдвое минимальную заработную плату было неправильным решением, "нет ни стыда, ни совести".

"Я считаю, что это решение было абсолютно правильным... Мы будем публично приводить данные, которые будут показывать, как меняется система оплаты труда...Мы здесь сотрудничаем с профсоюзами, с Федерацией работодателей. Мы доведем это решение до полноценной реализации во всех уголках нашей страны", - сказал премьер.

Позже Розенко призвал сообщать о нарушении прав граждан касательно оплаты труда в правительственный контактный центр 1545.

"Правительство дополнительно выделило 40 миллиардов гривен для работников бюджетной сферы для повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен. Сегодня у руководителей предприятий нет оснований ни для сокращения персонала, ни для переведения людей на неполный рабочий день или неполные ставки", - сказал чиновник.

Но Гройсман подчеркнул, что его интересуют не только бюджетные учреждения:

"В бюджетной сфере все понято: у нас достаточно денег, чтобы выплатить людям заработную плату... Частный сектор меня интересует".

Премьер надеется, что наемные работники частных компаний будут сообщать, "кто в конвертах выплачивает зарплаты" - и тем самым лишает работника шанса на пенсию.

Позже на вопрос журналистов о штрафных санкциях Розенко сказал, что это - крайняя мера, а он надеется на диалог.