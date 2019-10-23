В Кабмине допускают отопительные проблемы при прекращении транзита российского газа

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что необходимость перевода газотранспортной системы Украины в другой режим работы в случае прекращения Россией транзита газа с 1 января 2020 года может вызвать временные проблемы в некоторых небольших украинских городах. Об этом он сообщил во время брифинга.

Однако, по его словам, правительство работает над решением этого вопроса.

"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", - сказал глава правительства.

Гончарук подчеркнул, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы - их нет", - заверил премьер.

Как сообщалось, на встрече в Брюсселе 19 сентября представители "Нафтогаза" и Газпрома" предварительно договорились о начале предметных переговоров относительно контракта по транзиту газа из РФ в ЕС через ГТС Украины. Украинская сторона передала россиянам дорожную карту анбандлинга и проекты договоров о транспортировке газа через ГТС Украины и о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем. Россияне впервые допустили возможность сотрудничества с "Нафтогазом" по европейским правилам с 1 января 2020 года.

Ранее руководство "Газпрома" выражало готовность без консультаций продлить договор, подписанный в 2009 году тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Следующий раунд переговоров запланирован на конец октября.

По материалам: Интерфакс-Украина