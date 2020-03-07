В Кабмине гарантируют выплату индексированных пенсий в течение года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, в пятницу, 6 марта, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

По ее словам, работа по индексации пенсий в правительстве начнется с первого апреля текущего года. "Я хотела бы заверить наших пенсионеров. Уважаемые наши пенсионеры, около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Это повышение произойдет в течение года. Мы начинаем эту работу уже с первого апреля", - заявила Лазебная.

Ранее новый глава Кабмина Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в текущем году.