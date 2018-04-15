В Кабмине назвали категорию граждан, которым планируют повысить пенсии

В правительстве рассматривают вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но выплаты были копеечные. Об этом заявил премьер- министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам главы правительства, начатая пенсионная реформа в Украине позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан - в том числе для военных пенсионеров и для категорий работников с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию.

"Это не означает, что в 2017 -2018 году мы провели перерасчет и точка. Мы открыли возможности для системного повышения выплат для граждан. Сейчас решаем вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные средства и тому подобное. Серьезный вопрос, и мы дадим ответ", - пообещал премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что более 2 млн украинцев получили надбавку к пенсии в размере более тысячи гривен.

Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября. За нее проголосовали 288 народных депутатов. Согласно реформе, минимальная пенсия составляет 1 452 грн. Необходимый страховой стаж будет постепенно повышаться до 35 лет в 2028 году.

По материалам Новое Время, РБК-Украина