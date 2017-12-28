В Кабмине назвали уровень средней зарплаты

В Украине в 2017 году среднемесячная заработная плата увеличилась более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6900 гривен.

Об этом сегодня, 28 декабря, заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "РБК-Украина.

"Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составила 6900 гривен в месяц , - заявил Рева.

По его словам, реальная заработная плата в Украине за год выросла на 18,9%.

Министр также отметил, что в 2017 году ожидается рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд гривен, что на 36,1% больше по сравнению с 2016 годом, когда фонд составлял почти 585 млрд гривен.

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Ранее министр заявил, что бедных в Украине стало меньше.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году предусмотрен рост минимальной зарплаты населения, а уровень средней заработной платы в стране необходимо довести до десяти тысяч гривен.