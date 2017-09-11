В Кабмине объяснили, как по-новому платить за тепло и воду

Закон о коммерческом учете коммунальных услуг предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах.

В силу вступил Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Кабинет министров предоставил разъяснения, как будут считать тепло и воду в соответствии с новым законом. Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Один из главных мифов - якобы закон разрешает игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков. На самом деле, если говорить о многоквартирных домах, то закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, употребленной в здании.

То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды использовали все потребители в здании.

Этот объем необходимо "распределить" между потребителями в доме - то есть, определить, кто сколько услуг получил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики.

Также, как отмечается в сообщении, закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально к показаниям квартирных счетчиков.

Благодаря такому подходу снимается проблема "разницы в показаниях" (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями общедомового в результате разного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечки воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния.

"Следовательно, закон и в дальнейшем предусматривает использование показаний квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перевод на население сверхнормативных потерь монополистов.

Напомним, ранее Кабмин ужесточит получение субсидий для украинцев.