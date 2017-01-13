В Кабмине определили, какую автомобильную дорогу отремонтируют в первую очередь

Правительство в этом году собирается выделить более 35 млрд грн на пути.
Магистраль, соединяющая Львов и Одессу (Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса) определена одним из приоритетных инфраструктурных проектов на 2017 год.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время совещания по вопросам содержания и развития дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Она однозначно будет работать", - сказал он.
Также среди наиболее актуальных - трасса Одесса - Рени, добавил он.
Правительство в этом году собирается выделить на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны более 35 млрд грн.
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Почти 90% украинских автодорог нуждаются в капитальном ремонте. Но на это часто не выделяют средства или их просто не хватает.
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