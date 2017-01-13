В Кабмине определили, какую автомобильную дорогу отремонтируют в первую очередь

Правительство в этом году собирается выделить более 35 млрд грн на пути.

Магистраль, соединяющая Львов и Одессу (Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса) определена одним из приоритетных инфраструктурных проектов на 2017 год.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время совещания по вопросам содержания и развития дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Она однозначно будет работать", - сказал он.

Также среди наиболее актуальных - трасса Одесса - Рени, добавил он.

Правительство в этом году собирается выделить на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог страны более 35 млрд грн.

Владимир Омелян рассказал, когда в Украине появятся нормальные дороги

Почти 90% украинских автодорог нуждаются в капитальном ремонте. Но на это часто не выделяют средства или их просто не хватает.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что в этом году Укравтодор получит около 30 млрд грн на ремонт дорог. Хватит ли этих денег, чтобы привести наши автодороги в порядок и когда наконец в Украине будут нормальные дороги - узнайте в нашем сюжете.