В Кабмине пояснили, почему до сих пор действует договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что большой договор о дружбе и сотрудничестве с Россией до сих пор действует, потому что в нем признается территориальная целостность Украины.

Об этом Климпуш-Цинцадзе сказала в эфире "5 канала".

"Акт о дружбе и сотрудничестве до сих пор действует именно потому, что там Россия признает полностью нашу территориальную целостность и Россия там обязывается не нападать на украинское государство. И поведение России в течение этих четырех лет - это прямое нарушение", - пояснила вице-премьер- министр.

При этом она отметила, что,"очевидно, время договора проходит, но он может быть автоматически обновлен, если стороны придут к согласию.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.