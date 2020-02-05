В Кабмине Украины может появиться вице-премьер по вопросам экономики, уже есть кандидатуры - СМИ

Вице-премьером по экономике может стать Ростислава Шурма - бывший гендиректор завода "Запорожсталь", входящего в холдинг бизнесмена Рината Ахметова "Метинвест", сообщает "Украинская правда".

В Офисе президента Украины рассматривают возможность создания должности вице-премьера по экономике-инвестиций-индустрии. Об этом 5 февраля сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник во власти.

"Может появиться вице-премьер по экономике-инвестициям-промышленности. Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть "Слуги народа", трогать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вице-премьера".

По словам собеседника, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.

Впоследствии у президента Владимира Зеленского попытались привлечь экс- депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, который учил депутатов от "Слуги народа" политической грамотности в Трускавце. Однако Пинзеник предложение не принял, пишет "Украинская правда".

Еще одним кандидатом источники издания назвали Ростислава Шурму - бывшего гендиректора завода "Запорожсталь", входящего в холдинг бизнесмена Рината Ахметова "Метинвест".

На последних парламентских выборах Шурма баллотировался по спискам "Оппозиционного блока". Однако после проигрыша, он якобы отошел от дел в "Метинвесте" и не работает на Ахметова, отмечает издание.

4 февраля издание LB.ua, ссылаясь на свои источники в руководстве фракции "Слуга народа", сообщало, что, в Офисе президента обсудят кадровые перестановки в Кабмине.