В КГГА себестоимость проезда в метро оценили в 6 гривень

Несмотря на то, что в нынешнем году убытки столичного метро могут достигнуть миллиарда гривень, пересмотр тарифов пока не планируется.

Изменение тарифа на проезд в метро в данный момент не рассматривается Киевская городская государственная администрация оценивает себестоимость проезда в столичном метро в 6 гривен за одну поездку, однако повышение тарифов пока не планируется, заявил директор транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

"Для "Киевпастранса" проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривны, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 гривен", - цитируют его слова "Українські новини".

Чиновник указал, в данный момент пересмотр тарифов на проезд в коммунальном транспорте городской властью не планируется.

В то же время, согласно сообщению на официальном сайте Киевского метрополитена, в нынешнем году, в связи с возрастанием стоимости электроэнергии в три раза и повышением минимальной заработной платы, его ожидает убыток в размере до 1 млрд грн.

При этом в компании также отметили, что изменение тарифа в данный момент не рассматривается, но финансовые показатели киевского метро рассматривают профильные департаменты КГГА.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен не будет увеличивать интервалы движения поездов, несмотря на повышение стоимости электроэнергии.

В пресс-службе предприятия сообщили, что расходы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" на оплату электроэнергии в 2017 году увеличатся в 2,8 раза по сравнению с 2016 годом - до 607,9 миллиона гривень. В 2016 году компания увеличила расходы на электроэнергию по сравнению с 2015 годом на 60,3% - до 220,1 миллиона гривень. По материалам: ZN.UA , Українські новини ,