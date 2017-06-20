В КГГА сообщили, когда у киевлян появиться горячая вода

Горячее водоснабжение в тех районах Киева, которые обеспечивает ТЭЦ-6, может появиться до конца текущей недели

Об этом рассказал по итогам совещания с правительством заместитель главы горадминистрации Петр Пантелеев, сообщает "ДС" со ссылкой на горадминистрацию.

За это время в Киевской городской администрации надеются, что указанная ТЭЦ полностью возобновит работу. В конце мая мощности теплоцентрали отключили из-за долгов Киевэнерго за газ и его транспортировку.

По словам Пантелеева, долг Киевэнерго за потребленное топливо составляет 3,5 млрд грн. Из них 2,2 миллиарда гривен - долги государства.

"Задолженность государства за льготы и субсидии, а также из-за разницы в тарифах составляет более половины долга Киевэнерго", - отметил он.

Сроки возобновления работы ТЭЦ также важны и для подготовки к отопительному сезону.

В "Киевэнерго" заговорили о вероятности отсутствия горячей воды в нескольких микрорайонах до начала отопительного сезона.