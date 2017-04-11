В Харьковской области найдено месторождение газа с запасами около 200 млн куб. м

В Харьковской области найдено месторождение газа с запасами около 200 млн кубометров. Об этом говорится в сообщении прес-службы ПАО "Укргаздобыча".

"ПАО "Укргаздобыча", крупнейшая газодобывающая компания Украины, получила промышленный дебит природного газа из разведочной скважины No8 Чкаловского месторождения (Чкалоское нефтегазоконденсатное месторождение, Харьковская область, - ред.). Скважина достигла проектной глубины 2,9 тыс. м и вскрыла проектный горизонт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате освоения скважины, "Укргаздобыча" получила промышленный дебит 150 тыс. кубометров в сутки. Таким, образом, по предварительным расчетам, прирост запасов газа по скважине составляет около 200 млн кубометров.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 марта 2017 года в Харьковской области запустили новую скважину с дебитом более 1 млн кубометров газа в сутки.