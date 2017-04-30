В Херсонской области достроили дамбу, которая перекрыла подачу воды в Крым

В Херсонской области возле административной границы с Крымом ввели в эксплуатацию новую дамбу на Северо-Крымском канале, передает ТСН.

Дамба блокирует приток воды на оккупированный полуостров. Вода из Каховского водохранилища, которую удалось сэкономить, теперь будет орошать земли юга Херсонской области. Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи.

Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Новая дамба стала полноценным решением этой проблемы. Это позволит намного легче выращивать рис и пшеницу.

На строительство дамбы потратили 35 млн гривен и год времени. Сооружение перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию. По словам специалистов, работы по обустройству новой дамбы будут продолжаться.

"Первый этап завершен. Продолжение - это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана", - пояснил главный инженер управления Северо- Крымского канала Владимир Оберемок.

Новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 километров Северо- Крымского канала.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в конце декабря стало известно о том, что из-за отсутствия заявок сорвался второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Власти уже заявили, что сроки реализации проекта Керченского моста в оккупированный Крым из РФ могут сдвинуться.