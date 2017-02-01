В хранилищах Украины осталось менее 10 млрд. куб. м газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 30 января составил 9,976 млрд. куб. м, сообщают в "Укртрансгазе".

Согласно последним данным, за сутки из ПХГ отобрали 77,56 млн куб. м газа.

По информации от 30 января, за сутки в Украину из Словакии импортировали 40,79 млн куб. м газа, из Польши - 3,10 млн куб. м газа, из Венгрии - 2,85 млн куб. м газа в сутки.

По состоянию на сегодняшний день ПХГ Украины заполнены на 32%.

Справка: на территории Украины находится 12 подземных хранилищах газа объемом 31 млрд куб. м.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 28 января в газовых хранилищах Украины находилось 10,12 миллиардов кубов газа, 28 января, отбор газа из хранилищ составил 60,88 миллионов кубов в сутки При том с 1 января по 28 января отбор газа составил 1,87 миллиардов кубометров (в среднем - 66,8 млн куб. м/сутки).

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что объемов газа в газохранилищах Украины не хватит для нормального прохождения зимы.