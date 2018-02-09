В киберполиции хотят легализовать криптовалюту

Легализация криптовалют позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

"Что касается криптовалют, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим легализовать криптовалюту, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты совершается немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и прочее", - сообщил Гринчак.

"Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет мошенникам доступ к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно- вычислительной техники. Человек обманутый, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил - это чистое мошенничество", - добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Как сообщалось, ранее руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк заявил, что в случае несостоятельности в ближайшее время урегулировать статус криптовалюти в Украине государство должно официально запретить ее оборот. При этом, он добавил, что киберполиция готова к сотрудничеству для легализации и урегулирования криптовалютних технологий в Украине.