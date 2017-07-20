В Киберполиции предупредили об угрозе повторной хакерской атаки

Киберполиция не исключает, что существует вероятность повторения масштабной кибератаки.

Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям департамента киберполиции Национальной полиции Вячеслав Марцинкевич, сообщает Укринформ.

По его словам, последняя кибератака стала такой массовой и мощной из-за того, что налоговое программное обеспечение "M.E.Doc", как канал распространения вируса, имело доступ ко всему компьютеру и довольно часто его заносили в исключения в работе антивирусных программ.

Таким образом вредоносный код абсолютно без усилий попал в компьютер.

Марцинкевич добавил, что в работе бизнеса используются еще несколько похожих украинских специализированных программ.

"То же самое происходит с этими программами. То есть они рекомендуют добавлять эти компании в исключения, в обновлениях тоже иногда приходят какие-то трояны. Соответственно, не исключено, что это может повториться, абсолютно не исключено. Точных дат никто не может сказать. Неделя, два, три - неизвестно", - заявил эксперт.

Напомним, 27 июня, Украину поразила масштабная хакерская атака. О вирусе Petya.A около 14 часов сообщили банки, государственные и коммерческие предприятия.

Всего вирусом были поражены компьютерные системы "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Эпицентр", "Киевстар", Vodafone, Lifecell, канал ATR, "Укрзализныця", Киевский метрополитен, Сбербанк, "Новая Почта", аэропорт "Борисполь", сеть заправок WOG, "Укргаздобыча" и других. Также "под удар" попал и сайт Киберполиции Украины.

1 июля Служба безопасности Украины заявила о том, что ей удалось установить причастность спецслужб РФ до атаки вируса-вымогателя Petya.A. В "Госдуме РФ" такое заявление назвали "фейком".