В Киеве из 108 заведений общепита, только в четырех не выявлено санитарных нарушений - Госпродпотребслужба

30% заведений приняли решение временно прекратить работу, до устранения недостатков.

В рамках мониторинга заведений общепита, который проводился в связи со случаем массового отравления после употребления продуктов компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Киеве, сотрудники Госпродпотребслужбы посетили 103 заведения. 15 из них не позволили проводить у них мероприятия.

Об этом 112.ua рассказал заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

По его словам, только в четырех заведениях не было выявлено никаких нарушений. У всех остальных нарушения были, причем, 30% заведений приняли решение временно прекратить работу, до устранения недостатков, в соответствии с рекомендациями сотрудников Госпродпотребслужбы.

"Были выявлены случаи рыбы без маркировки, то есть, по документам покупают некоторое количество рыбы у известной компании и под эти документы потом везут рыбу неизвестного происхождения, неизвестного производителя. Какого она качества, непонятно", - рассказал Овчаренко.

По его словам, в отдельных случаях такая рыба поступала по всей сети ресторанов (10-15 заведений): "Поставщик с непонятными документами поставляет рыбу по сети, это тысячи потребителей этой продукции".

"Были случаи, когда неизвестного происхождения были что поставщик, что рыба. Приезжал такой парень в футболке и кедах, в полиэтиленовом пакете кусок лосося. Добрый день, я привез продукцию", - сообщил Александр Овчаренко.

Также, среди обнаруженных недостатков были: отсутствие государственной регистрации мощностей, недостаточное колличество производственных помещений (для того, чтобы потоки сырья и готовой продукции не пересекались, нарушаются требования к технологическим процессам - например, роллы делают в горячем цеху, также, в горячем цеху чистят овощи. При этом, отсутствует или неупорядочнено место для хранения инвентаря для протирания, места для мойки и дезинфекции).

Кроме того, были случаи хранения продукции, срок хранения которой истек, с безопасной и качественной продукцией в одной холодильной камере, нарушение условий товарного соседства, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений (грязь, потребность ремонта), отсутствие контрольных приборов для измерения температуры в местах хранения сырья, отсутствие санитарных книжек у персонала.

Напомним, количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 325 УК ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений").