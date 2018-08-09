В Киеве на взятке в $20тыс. задержали начальника Департамента налогов и сборов с физлиц ГФС

Работники прокуратуры Киева совместно с сотрудниками Нацполиции задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины (ГФС), сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тысяч", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Генпрокурор также опубликовал фотографию, предположительно, сделанную во время задержания чиновника ГФС.