В Киеве на взятке в $20тыс. задержали начальника Департамента налогов и сборов с физлиц ГФС

Работники прокуратуры Киева совместно с сотрудниками Нацполиции задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины (ГФС), сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Чиновник спутал сборы и поборы. За уменьшение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал $20 тысяч", - написал Ю.Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Генпрокурор также опубликовал фотографию, предположительно, сделанную во время задержания чиновника ГФС.