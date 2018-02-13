В Киеве начали сносить МАФы в подземном переходе на Майдане Независимости

В Киеве начали сносить МАФы, которые расположены в подземных переходах возле станции метро "Майдан Независимости". Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что основанием для демонтажа конструкций стало решение Киевской городской госадминистрации (КГГА), принятое в связи с окончанием срока аренды.

По информации директора коммунального предприятия "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, владельцы МАФов имели разрешение на пользование ими только на 5 лет. В 2017 году, по его словам, действие разрешительных документов закончилось и владельцы должны были самостоятельно убрать сооружения.

"Он (инвестор) этого не сделал. Сейчас мы проводим демонтаж и с 1 марта начнется капитальный ремонт этого подземного пешеходного перехода", - сообщил Андреев.

Он добавил, что все демонтированные конструкции направят на штраф-площадку.

В то же время начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля отметил, что во время демонтажа движение по подземному переходу будет частично ограничено, это займет около двух дней.

Напомним, в КГГА ранее заявили, что планируют убрать МАФы и в подземном переходе на Майдане Независимости, там насчитали более 120 незаконных торговых точек.