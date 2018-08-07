В Киеве нашли три нефтехранилища с контрабандным топливом на 103 млн гривен

Из оборота изъяли 4 млн литров дизеля, бензина и газового конденсата.

В Киеве нашли три нефтехранилища с ввезенным вне таможенного контроля топливом и АЗС, на котором его продавали. Общая стоимость контрабандного товара оценивается в 103,3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Речь идет о 4 млн литров дизельного топлива, бензина А-95 и газового конденсата.

Фото: facebook.com / Сергій Білан

Фото: facebook.com / Сергій Білан

Фото: facebook.com / Сергій Білан

Обыски проводились в рамках уголовного производства по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса - незаконная продажа подакцизных товаров.

Где именно нашли эти нефтехранилища, не указывается. На одной из фотографий, опубликованных фискалами, изображена промзона на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская".