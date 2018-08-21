В Киеве обещают не поднимать тарифы на отопление и горячую воду

Закупка газа у частного поставщика по завышенным ценам не повлияет на расценки.

В столице тарифы на тепло и горячую воду в новом сезоне расти не будут, между тем, возможно повышение расценок для юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго", передает УНН.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что закупка газа у частного поставщика не повлияет на расценки.

"Киевтеплоэнерго" совместно с КГГА сделано все возможное, чтобы ситуация с газом не повлияла на тарифы для населения (физических лиц) и они остались максимально комфортными для потребителей. Для юридических лиц ожидается подача в НКРЭКУ документов на пересмотр тарифов на производство тепловой и электрической энергии в соответствии с рыночной ценой газа", - рассказали в компании.

Напомним, НКРЭКУ установила тарифы для "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они начали действовать с 1 августа. КГГА закупила у частного поставщика ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" около 18 млн кубометров газа для обеспечения работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на период разрешения спора с НАК "Нафтогаз Украины".

Газ был закуплен по цене 10200 грн/тыс. кубометров (с НДС). При этом стоимость газа для производителей тепла для населения от "Нафтогаза" составляет 5930 грн/тыс. кубометров (с НДС). Поскольку тариф на горячую воду для населения не покрывает коммерческую цену газа, то очевидно, что разница должна быть выплачена "Укрнефтебурению" из киевского бюджета.

По материалам: УНН