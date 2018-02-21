В Киеве приземлился самолет Ryanair: на борту может быть менеджмент компании

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет ирландского лоукостера Ryanair. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Самолет сел в украинском аэропорту около 20:50 21 февраля. На его борту могут быть представители менеджмента авиакомпании, ведь лайнер Boeing 737- 8AS используется в корпоративных целях.

Согласно маршруту, отраженному на ресурсе flightradar24.com, самолет летел из Ирландии, где расположен главный офис авиакомпании.

Как сообщал УНН, ирландский лоукостер Ryanair подтвердил , что готов зайти на рынок Украины осенью 2018 года.