В Киеве проезд в метро может подорожать до 5 грн, а в наземном транспорте - до 4 грн

Киевская городская государственная администрация намерена повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте: до четырех гривень - в наземном транспорте и до пяти гривень - в метрополитене. Об этом говорится в проекте распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", опубликованном на сайте киевской горадминистрации.

Стоит отметить, что данные тарифы еще не утверждены и будут обсуждаться. Распоряжение вступит в силу 15 июля.

Сейчас в Киеве тариф на проезд в метро составляет 4 грн, а в автобусах- троллейбусах и трамваях - 3 грн. В последний раз стоимость проезда в коммунальном транспорте повышали в феврале 2015 года.

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