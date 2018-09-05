В Киеве пустят с молотка подземную недвижимость

На государственной электронной площадке по торговле арестованным имуществом OpenMarket (ГП СЕТАМ) выставили нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Квадрат-Дружбы Народов". Начальная стоимость почти 5 тыс. кв.м помещений, расположенных в переходе возле одноименной станции метро, составляет 97,5 млн грн.

Примечательно, что торговым комплексом владеет один из украинских олигархов, бывший собственник банков ВиЭйБи и Финансовая инициатива Олег Бахматюк. Но из-за кредитных долгов перед банком, где торговый центр выступил залогом, имущество должника арестовали и выставили на торги.

Олег Бахматюк приобрел три ТЦ "Квадрат-Дружбы народов", "Квадрат-Шулявка" и "Квадрат-площадь Славы" еще в 2005 году. В 2007 г. подконтрольные бизнесмену компании открыли в Укрсоцбанке мультивалютную кредитную линию на сумму $34 млн (на то время, 174 млн грн.). Срок кредита истек еще в конце 2008 года, но так и не был погашен.

Согласно постановлению Хозяйственного суда Киева, общая задолженность компаний Бахматюка перед Укрсоцбанком составляет более 260 млн грн.