В Киеве рассчитали повышенные коммунальные тарифы и готовятся их утвердить

Власти снова заговорили об изношенности теплосетей, и о финансировании нового оборудования

В мае 2019 года украинцы получат новые цены на отопление и горячую воду. Напомним: наша страна взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом поднять тарифы на газ для населения. Города действуют на опережение и уже утверждают новые ценники на тепловую энергию, которая подвязана как раз под рост стоимости голубого топлива.

Тариф для Киева

Киевская горадминистрация уже разработала проект с новыми тарифами на тепло для КП "Киевтеплоэнерго". Как рассказал UBR.ua замглавы КГГА Петр Пантелеев, ориентировочно они вырастут на 20%. Но окончательная величина еще может пересматриваться.

"Постановлением правительства запланировано повышение тарифа на газ с 1 мая. Именно поэтому, тепловые организации обязаны скорректировать тариф. Иначе, он будет экономически необоснованным. Поэтому мы проводим подготовительную процедуру. Насколько нам известно, сейчас решается вопрос, какой именно будет цена на газ и именно от этого будет зависеть окончательная стоимость тепловой энергии, на отопление и горячее водоснабжение. Если что-то будет меняться с ценой на газ, "Киевтеплоэнерго" сразу пересмотрит тариф тепловой энергии, поскольку это взаимосвязанные вещи. Пока что мы идем по процедуре, предусмотренной законодательством, чтобы не подвергать киевлян риску перебоев с поставками услуг. Это нужно для того, чтобы летом не было перебоев с поставками горячей воды и пр.", - отметил в разговоре с UBR.ua Петр Пантелеев.

80% Нафтогазу

Замглавы КГГА напомнил, что из тех денег, которые потребители уплачивают за отопление и горячую воду, больше 80% автоматически направляется в расчеты за газ компании НАК Нафтогаз.

"Не обеспечивая оплату, мы просто не сможем получить газ. Мы прекрасно помним начало отопительного сезона в 2018 году, когда некоторые города имели задолженность за газ, и не могли запуститься в морозную погоду. Мы такого не может допустить. В проекте пока ориентировочно заложено повышение в 20-21%. Эта цифра будет корректироваться в зависимости от принятой цены на газ", - уточнил UBR.ua Пантелеев.

Эксперты также говорят о тарифных разрывах: между теми, что в платежках людей и в реальных расходах компаний-поставщиков.

"Разрывы могут быть, если предприятия начнут покупать газ дороже, а люди продолжат платить по старой цене. Поставщики должны будут продавать тепло себе в убыток. Что б такого не было, заранее готовят новые тарифы", - объяснил UBR.ua ведущий аналитик ОО "Общественный аудит" Тарас Галайда.

Цены не снизят

На этом фоне очень странно выглядит сообщение от НАК "Нафтогаз" о возможном снижении цены газа для населения на 2% (с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м.) с 1 апреля 2019 года. По всему видно, что на платежках людей это не кажется никак.

В лучшем случае, повышение цен на отопление будет не таким большим, как предполагалось. А в худшем даже этого не произойдет. Киевские чиновники завели старые разговоры об изношенности городских теплосетей: о том, что они одни из крупнейших в мире (3 000 километров), и что за последние 20 лет никто не проводит в них капитального ремонта.

И наверняка продолжат напирать на эту проблему даже после того, как получат на ее решение €200 млн. от Европейского банк реконструкции и развития: в рамках "зеленой" программы средства выделят КП "Киевтеплоэнерго", и именно на переоборудование. Данной суммы не хватит на обновление всех коммуникаций. Все, на что остается надеется людям - что средства будут потрачены по назначению.

"Потери на теплотрассах города составляют от 30% до 60%. Пока непонятно будет ли подниматься цена на газ в ближайшее время, судя по заявлениям НАКа и ценах на мировом рынке. Поднятие стоимости гигакалории - это скорее формирование инвестиционной составляющей в модернизацию тепловой системы города", - заметил в разговоре с UBR.ua председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Что с платежками

Подорожание отопления будет разным для домов в зависимости от их оборудования. Если взять за основу расчетов рост цены гигакалории на 20% и квартиру площадью 60 кв.м., то выйдет такая прибавка к стандартной платежке: