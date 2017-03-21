В Киеве решили пока не отключать отопление

В Киеве пока не собирается отключать отопление в связи с ожидаемым понижением температуры.

Об этом сообщили в пресс-службе заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, пишет 44.ua.

"Отопительный сезон в Киеве будет завершен, исходя из температурных показателей. То есть среднесуточная температура должна подняться до +8 градусов. Поскольку в Киеве сейчас сохраняется достаточно прохладная погода, в частности, 26-27 марта ожидается снижения температуры, а ночью возможны заморозки, то говорить об отключении отопления еще рано", - сообщили в пресс-службе.

При этом, для админзданий, ОСМД и ЖСК есть возможность отключить отопление в индивидуальном порядке. Технически процесс отключения тепла в столице занимает до семи суток.

Напомним, Кабинет министров решил с 1 мая 2017 года снизить социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами, на основе которых рассчитывается субсидия.