В Киеве резко подорожали няни и домработницы - сколько готовы платить

Зарплаты домашнего персонала в Киеве за последние полгода подскочили на 40%. Нынче работники этой категории (няни, домработницы) смело могут рассчитывать на зарплату порядка 19,5 тыс. грн. в месяц. Такие данные приводит аналитическая служба OLX.

На втором месте рейтинга зарплат рабочих специальностей оказались строители. Средний оклад у них вырос до 18 тыс. грн. (+3 тыс. грн. с начала года). Причем отдельных представителей отрасли работодатели готовы буквально осыпать деньгами. К примеру, каменщикам предлагают до 27,5 тыс. грн., а штукатурам и плиточникам по 24-25 тыс. грн.

Впрочем, самым дефицитными в Украине остаются продавцы. За минувшие 6 месяцев на OLX разместили свыше 11 тысяч таких вакансий. Что неудивительно: таким специалистам предлагают самую низкую среди рабочих специальностей зарплату - всего 7,5 тыс. грн.

На втором месте рейтинга востребованности оказались водители. Им хоть и готовы платить почти вдвое больше (13,5 тыс. грн.), за полгода предприниматели разместили порядка 10 тыс. вакансий.

Остро не хватает бизнесу также поваров, грузчиков, официантов, охранников, уборщиков, парикмахеров, бариста и сварщиков.