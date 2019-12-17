В Киеве СБУ разоблачила схему хищения 20 миллионов на программе "Электронная столица"

IТ-компания под видом разработки на заказ поставила КП уже существующее программное обеспечение, которое используется еще с 2017 года.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм хищения средств городского бюджета должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно УНИАН, речь идет о КП КГГА "ГИВЦ", которые, в сговоре с руководством ИТ-компании, фальсифицировали разработку программного обеспечения и присвоили средства государственного бюджета на общую сумму более 20 млн гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации "Электронная столица".

Так, досудебным расследованием установлено, что компания - победитель тендера на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно- коммунального обслуживания в г. Киеве, в 2018 году под видом разработанного на заказ, поставила к КП КГГА "ГИВЦ" уже существующее программное обеспечение, которое используется коммунальными предприятиями г. Киев еще с 2017 года, а разработку дополнительных модулей к нему согласно условий договора - сфальсифицировала.

При этом, находясь в сговоре с руководством компании-разработчика, должностные лицу лица коммунального предприятия подделали документы о проведенных приемочных испытаниях и перечислили злоумышленникам денежные средства в размере более 20 млн гривен за программное обеспечение, которое согласно проведенных экспертиз не содержит никакого программного кода и функционала.

По данному факту директору КП КГГА "ГИВЦ" Козубскому В.М., заместителю директора КП КГГА "ГИВЦ" Перевознику А.П. и директору фирмы-разработчика ООО "Украинские бизнес коммуникации" Бургомистренко Е.А. сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.