В Киеве скоро откроется цех по сборке польских трамваев Pesa

В Киеве через несколько недель откроется цех для крупноузловой сборки польских трамваев Pesa.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян в интервью "Честно".

"Сейчас как раз поступает первый трамвай, который уже будет собран в Киеве. В прошлом у нас были небольшие задержки с запуском цеха. Но наша задача сделать так, чтобы они потом открыли полноценное производство - возможно, с изготовлением запчастей на территории Украины", - сообщил Давтян.

Также чиновник рассказал, по какой причине в Киеве не ездят трамваи львовского производства "Электрон".

"Я посмотрел отчет "Электрона". К большому сожалению, мы сегодня видим, что трамваи "Электрон" у нас не работают и не ездят. В разные периоды времени максимум 2-3 единицы из 7 (сейчас уже из 10) ездят. Мы покупаем эти трамваи за такие же деньги, как трамваи Pesa, которые прекрасно ездят. Мы с большим уважением относимся к отечественным производителям и хотели бы, чтобы они развивались, но они должны предоставлять качественный продукт", - отметил заместитель председателя КГГА.

Ранее сообщалось, что польская компания Pesa намерена открыть в Киеве производство трамваев.

UA.news

https://ua.news