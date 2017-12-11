В Киеве снизили тарифы на холодное водоснабжение

В столице на 30 копеек снизили общий тариф на холодную воду. Новые цены вступили в силу 29 ноября и жители столицы получат следующие платежки с учетом обновленных тарифов
"Тариф не включает расходы на поверку квартирных счетчиков учета", - сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", передает ТСН.
Тарифы на холодную воду "Киевводоканала" (с НДС)
|
Услуга
|
Предыдущий тариф
|
Тариф c 29.11.2017
|
Разница
|
Водоснабжение
|
8,44 грн за 1 куб. м
|
8,28 грн за 1 куб. м
|
Минус 0,16 грн
|
Водоотведение
|
7,36 грн за 1 куб. м
|
7,212 грн за 1 куб. м
|
Минус 0,148 грн
|
Общий тариф
|
15,8 грн за 1 куб. м
|
15,492 грн за 1 куб. м.
|
Минус 0,308 грн
Напомним, 29 ноября, вступили в силу новые тарифы на тепло, холодную воду и горячую воду. В частности, НКРЭКП обнародовала 17 постановлений, которыми регулируются коммунальные тарифы на поставку холодной воды и водоотведения областными и городскими водоканалами, а также тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для компаний, которые генерируют и поставляют тепло и горячую воду.