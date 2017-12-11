В Киеве снизили тарифы на холодное водоснабжение

В столице на 30 копеек снизили общий тариф на холодную воду. Новые цены вступили в силу 29 ноября и жители столицы получат следующие платежки с учетом обновленных тарифов

"Тариф не включает расходы на поверку квартирных счетчиков учета", - сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", передает ТСН.

Тарифы на холодную воду "Киевводоканала" (с НДС)

Услуга Предыдущий тариф Тариф c 29.11.2017 Разница Водоснабжение 8,44 грн за 1 куб. м 8,28 грн за 1 куб. м Минус 0,16 грн Водоотведение 7,36 грн за 1 куб. м 7,212 грн за 1 куб. м Минус 0,148 грн Общий тариф 15,8 грн за 1 куб. м 15,492 грн за 1 куб. м. Минус 0,308 грн

Напомним, 29 ноября, вступили в силу новые тарифы на тепло, холодную воду и горячую воду. В частности, НКРЭКП обнародовала 17 постановлений, которыми регулируются коммунальные тарифы на поставку холодной воды и водоотведения областными и городскими водоканалами, а также тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для компаний, которые генерируют и поставляют тепло и горячую воду.